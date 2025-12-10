Любопитно:

Хиляди се събраха на протест в Пловдив (ВИДЕО)

Хиляди пловдивчани се събраха на протест тази вечер на площад „Съединение“. Хора започнаха да прииждат близо час преди официалното начало, обявено за 18 часа. И към този час продължават да се присъединяват протестиращи.

За днес в Пловдив са насрочени две прояви, като и двета са на площад „Съединение“. Единият протест е организиран от Калоян Калинин, като продължение на протеста от миналата седмица, а другият е позволен от общината за същото време и същото място с искане за оставка на правителството на организацията „Гласът на безгласните“. Планират се и две отделни шествия – до общината през Тунела и до Панаира, където също е подготвено озвучаване и сцена.

Елин Димитров
