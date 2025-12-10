Джем Юмеров от Actualno пред протеста: Гордея се, че съм етнически турчин. Джем означава "обединител" - обединявайте се, българи!

"Скъпи съграждани, краткосрочната цел на протеста е ясна, но дългосрочната победа на протеста е избирателната активност да не е 35% на избори. Няма да ви призовавам да гласувате за конкретна партия, но гласувайте, защото гражданското общество в България показа, че не е заспало. Време е да го покаже още веднъж - на избори". Това обяви пред хилядите протестиращи срещу правителството в София на 10 декември журналистът от Actualno.com Джем Юмеров.

Той набра още повече популярност в последните дни, след като участва в предаването "Референдум" по БНТ и заяви: "Аз се казвам Джем, етнически турчин съм и Пеевски не може да ме представлява". Сега отново заяви, че не желае да бъде използван за етническо разделение - както той, така и останалите етнически турци.

Снимка: Студио Actualno

"Няма от какво да ни е страх!"

„Здравейте българи от всички поколения. Пред вас ще говори един гражданин, който винаги ще остане гражданин, който няма да прави политическа партия, да влиза в политиката, който няма да яхне вълната, но смятам, че такива граждани са най-ценни. По воля или неволя, станах популярен... Аз съм Джем Юмеров и съм етнически турчин – и се гордея с това", обърна се той към протестиращите срещу властта.

Още: Хиляди се събраха на протест в Пловдив (ВИДЕО)

"Знам, че тук на площада има много мои сънародници, които са готови да дадат много на България в своята сфера. Аз просто исках да ги мотивирам да не се страхуват. Няма от какво да ни е страх. Бъдете свободни граждани! Млади, стари – когато влезете в обществено-политическия живот, ако се самозабравите, както направиха от настоящата политическа класа, има един Джем, има един Иван, който ви гледа и който е готов да излезе на площада.

Джем означава обединител. Обединявайте се, българи!", завърши той под възгласите на хилядите граждани на площад "Независимост".

Още: От РЗИ опитали да спрат мобилна клетка на организаторите на протеста? (ВИДЕО)