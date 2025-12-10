От РЗИ опитали да спрат мобилна клетка на организаторите на протеста? (ВИДЕО)

Допълнителната мобилна клетка, осигурена от организаторите на протеста срещу правителството в София на 10 декември заради опасенията от повторение на блокирания интернет трафик в центъра, е била подложена на своеобразна атака. Това алармира депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев малко преди 18 ч., когато граждани започнаха да се стичат на площад "Независимост". "Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави... Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят, видиш ли, здравето на протестиращите, и опитват да отстранят допълнителната мобилна клетка", написа той във Facebook.

"Умишлени смущения"

"Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него", твърди Мирчев.

Снимка: Actualno.com

Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време, смята той. "На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени", заключава Ивайло Мирчев.

По-рано през деня екипи на "Да, България" са засекли смущения и необичайни отклонения в сигнала на мобилните оператори около сградата на парламента преди големия протест. Това обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов от трибуната в пленарната зала по време на дебатите по внесения вот на недоверие за провал в икономическата политика на кабинета.

