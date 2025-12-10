Войната в Украйна:

От РЗИ опитали да спрат мобилна клетка на организаторите на протеста? (ВИДЕО)

От РЗИ опитали да спрат мобилна клетка на организаторите на протеста? (ВИДЕО)

Допълнителната мобилна клетка, осигурена от организаторите на протеста срещу правителството в София на 10 декември заради опасенията от повторение на блокирания интернет трафик в центъра, е била подложена на своеобразна атака. Това алармира депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев малко преди 18 ч., когато граждани започнаха да се стичат на площад "Независимост". "Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави... Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят, видиш ли, здравето на протестиращите, и опитват да отстранят допълнителната мобилна клетка", написа той във Facebook.

"Умишлени смущения"

"Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него", твърди Мирчев.

Снимка: Actualno.com

Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време, смята той. "На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени", заключава Ивайло Мирчев.

По-рано през деня екипи на "Да, България" са засекли смущения и необичайни отклонения в сигнала на мобилните оператори около сградата на парламента преди големия протест. Това обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов от трибуната в пленарната зала по време на дебатите по внесения вот на недоверие за провал в икономическата политика на кабинета.

Димитър Радев
Димитър Радев
