След скандалната поръчка за автомобили: "Да, България" иска Горица Грънчарова да се оттегли от ББР

Горица Грънчарова-Кожарева няма нравствените качества да управлява публични ресурси и трябва незабавно да си подаде оставката като член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Това призова съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в позиция до медиите.

Вчера от доклад от вътрешен одит на самата институция се разбра, че Сметната палата е закупила 25 автомобила за около 1.4 млн. лв., от които не е имала нужда и в нарушение на Закона за обществените поръчки. Още: Уволненият от ГЕРБ, БСП и ДПС бивш шеф на Сметната палата спечели делата, осъди и неуспялата премиерка Горица Кожарева

Самата поръчка се изпълнява, докато начело на институцията е зам.-председателят - Грънчарова-Кожарева, която бе кандидат за служебен премиер, но президентът Румен Радев не прие нейния проектокабинет заради присъствието в него на Калин Стоянов, който впоследствие стана депутат от "ДПС-Ново начало". Още: "Изчакайте окончателните данни": Петкова за притесненията от свръхдефицит преди еврото (ВИДЕО)

"ББР получи нови 4 млрд. лв. от Министерството на финансите и пак ще разпределя парите на гражданите именно с решения, в които участва Горица Грънчарова-Кожарева, в чиято етичност и морал има основание да се съмняваме. И там ли ще иска да се изтриват и подменят документи, за да се "нагласяват" нещата?", пита Мирчев.