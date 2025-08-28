Сметната палата призна, че е нарушила закона, за да си купи ненужни автомобили

Сметната палата призна в свой одитен доклад, че сама е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП) и си е купила миналата година над 20 служебни автомобила. Освен това те не са ѝ били нужни. Инициативата е била на съветника на тогавашния изпълняващ длъжността председател на одитния орган - Горица Грънчарова-Кожарева, която се превърна в неуспешен кандидат за служебен премиер през лятото на 2024 г., след като отказа да смени Калин Стоянов (сега депутат от "ДПС-Ново начало") като вътрешен министър. В началото на юни тази година тя бе назначена за член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР).

Към действия се е пристъпило с нейното устно съгласие, твърди "Да, България", след като съпредседателят ѝ Ивайло Мирчев, в качеството си на народен представител, е поискал достъп до одитния доклад. Документът му е изпратен от председателя на Сметната палата Димитър Главчев през август 2025 г.

Снимка: Ивайло Мирчев, БГНЕС

Хронологията

Одитният доклад, който е с размер 33 страници, бе прегледан от Actualno.com, след като бе разпратен до медиите от пресцентъра на "Да, България". От него става ясно, че тази година е извършен вътрешен одит "Адекватност на процеса по планиране и възлагане на обществените поръчки".

Сметната палата получава миналата година увеличение на бюджета си с 2 млн. лв. за допълнителни капиталови разходи, с които да се купят автомобили за нейните изнесени работни места в областните центрове. Самите одитори по места обаче са казали, че не искат автомобили, а някои от тях дори нямат шофьорски книжки. Освен това те могат да ползват обществен транспорт или лични коли при поети разходи, въпреки че много рядко работата им изисква да работят извън офис.

Но след като автомобилите са вече закупени, две от местните структури на Сметната палата - в Ямбол и Ловеч, отказват да ги приемат. В инициативата за закупуването, дошла от ръководството на институцията, изрично се посочва необходимостта служителите в Ловеч да ползват нова служебна кола.

Промяна в план за обществената поръчка, нарушила ЗОП, идва по инициатива на съветник на Грънчарова-Кожарева, което не преминава през деловодната система, а това е задължително. После главен експерт от финансовата дирекция изготвя техническо задание, без обаче да бъдат проведени пазарни консултации. То вече минава през деловодната система. След това обаче шефът на правната дирекция решава да го промени, а главният експерт впоследствие е принуден да го подпише, без да знае, че е променено. Първоначалното техническо задание, изготвено от главния експерт, е изтрито от деловодната система.

"Това техническо задание обаче е класическо нарушение при обществените поръчки с нагласени параметри в полза на един доставчик - избрана е оферта за автомобили, които отговарят на нейните параметри. И всичко това се случва със знанието и със съгласието на тогавашната шефка на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева", посочват от "Да, България".

Снимка: Горица Грънчарова-Кожарева, БГНЕС

Нарушенията при обществената поръчка

В графа "Изводи" от документа може да се прочете следното: "При третото изменение на План-графика за 2024 г. изготвения анализ, въз основа на който се предлага промяна, няма достатъчно надеждни и полезни данни, въз основа на които трябва да се направи адекватен извод за потребността от 25 автомобила за ИРМ-та (изнесени работни места, бел. ред.). Не е представен анализ за броя общини, които имат затруднения с обществения транспорт. Не са посочени конкретни примери и обекти, при които съществува реална невъзможност за използване на ефективно работно време, тъй като потребността не е проучена в детайли. (...) Не са проучени ограниченията за използване на автомобили като липса на правоспособност за управление на МПС (напр. ИРМ-Ямбол и ИРМ-Ловеч). Тези обстоятелства не са отчетени като липса на потребност при анализа".

И още: "Техническата спецификация на поръчката за доставка на 22 автомобила за нуждите на изнесените работни места е изготвена по начин, който насочва към един определен модел автомобил и стеснява кръга на потенциалните участници в процедурата. Това се дължи на необосновано стеснените технически параметри, заложени в спецификацията, както и липсват превантивни контролни дейности, които да предоставят разумна увереност, че съответните действия се извършват законосъобразно.

Документацията на процедурата за възлагане на ОП за доставка на 22 автомобила за нуждите на изнесените работни места е изготвена и утвърдена по начин, по който не гарантира принципите на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В документацията се установи наличие на условия и изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки".

Посочено е, че "липсва проследяемост на процеса по последващи корекции на документацията по обществената поръчка, мотиви какво е наложило коригиращи действия и от кои служители е извършено". Този пропуск е довел до "риск от неясно разпределяне на отговорността и задълженията на отделите субекти, участвали в подготовката на процедурата", гласят данните от вътрешния одит.

Снимка: Димитър Главчев, БГНЕС

Препоръка №1, която одиторите вадят в резултат на горепосочените действия, гласи: "С цел да се минимизира рискът от неоснователно прогнозиране и заявяване на потребностите, следва инициирането им да се извършва от оторизираните лица съгласно изискванията на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Сметна палата, въз основа на достатъчна, надеждна, уместна и полезна информация, на основата на която да могат да се вземат информирани решения от СП. При последващи анализи на потребността следва да се документира действителната потребност, базирана на обосновани факти и проучвания".

За да няма грешки, които да доведат до незаконосъобразност на процедурите, следва да се използва възможността за преглед и изразяване на мнение от "главен експерт предварителен контрол", пише в друга от препоръките. Аргументът е, че по този начин ще се надградят контролите по отношение на изготвянето на техническата документация преди обявяването на обществена поръчка.

А при необходимост и липсата на подходяща квалификация на служителите, отговорни за изготвяне на документация по обществена поръчка, трябва да се вземе предвид възможност, предвидена във Вътрешните правила провеждане на пазарни консултации или привличането на външен експерт.

Издадена е препоръка да се преработят Вътрешните правила за организацията на електронния и хартиения документооборот, използване и съхранение на печатите и щемпелите в Сметната палата - "с цел въвеждане на контролни процедури при промяна на документи да се ограничат правата за достъп, с цел да се осигури проследимост на процеса по изготвяне на документация, нейното изменение и изтриване (при необходимост)".

