Сливнишката епопея оживява: Грандиозна възстановка ни връща на бойното поле

140-годишнината от победата при Сливница в Сръбско-българската война от 1885 г. ще бъде отбелязана с изключително атрактивно събитие. Военно-историческата възстановка е дело на Национално дружество "Традиция", което пресъздава значими събития в цялата страна от много години. Съорганизатори са Министерството на отбраната, Сухопътни войски и Община Сливница, на чиято територия ще се състои най-мащабната възстановка, правена досега в България.

ОЩЕ: 140 г. от "Войната на капитаните": Страшното българско "На нож" и едва спасилата се от пълен разгром Сърбия

В нея ще се използват автентични униформи и оръжия, което я прави изключително интересна като преживяване, позволяващо да се докоснем до атмосферата на тази славна за България битка. Участниците от НД "Традиция" са вложили много усилия в подготовката на събитието, за да предадат битката по най-реалистичния начин.

Възстановката ще се състои на 16 ноември (неделя) от 11 до 12 часа на Военния полигон на Сухопътни войски на височината "Мека Црев", където в близост се намира и лобното място на кап. Маринов, загинал в боевете от 1885г.