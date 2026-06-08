Спорт:

Сменят осветлението в тунел по АМ “Струма“, има промени в движението

08 юни 2026, 13:41 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Сменят осветлението в тунел по АМ “Струма“, има промени в движението

На 9 и 10 юни ще се променя организацията на движение в тунел “Блатино“ на АМ “Струма“ за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветители тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. Утре - 9 юни (вторник), от 9 ч. до 17 ч. ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км/ч.

Още: Ограничено движение по АМ “Струма“

На 10 юни (сряда), между 9 ч. и 17 ч., ще се подменят осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите ще се движението двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Шофирайте внимателно

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни, да следват стриктно пътната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Още: Промени в 10-километров участък на АМ “Струма“ и в двете посоки

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Още: Промени в движението през тунел на АМ “Струма“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АПИ АМ Струма затруднено движение Тунел Блатино
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес