София може да види първи сняг още днес

София може да стане свидетел на сняг още днес. Дъждовното време не е изключено да се превърне в снежна приказка през октомври

"Днес се очакват валежи от дъжд над Витоша, Рила, Пирин и дори Стара планина. Не е изключено в най-високите части на Витоша валежите да преминат в сняг", съобщиха от Meteo Balkans.

По техни данни като цяло мощно арктично нахлуване към Европа се очертава в част от последните прогнози на американския модел GFS и европейския ECMWF.

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"Макар развитието на атмосферната циркулация към края на прогнозния период все още да е несигурно, сценариите заслужават внимание заради потенциала за значително понижение на температурите", добавят те.

Застудяване на хоризонта

На 22 октомври прогнозата на GFS показва изолирано студено ядро, при което температурата на 850 hPa може да се понижи до около –10°C. Подобни стойности са показателни за сериозно застудяване във височина, но сами по себе си не означават, че при земната повърхност ще бъдат измерени същите температури. Според разглеждания сценарий студената въздушна маса ще се насочи към Средиземноморието, където температурните контрасти и взаимодействието между различни въздушни маси могат да създадат условия за циклогенеза - образуване и задълбочаване на циклон.

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В същото време антициклоналната циркулация северно от България би могла да подпомогне преноса на по-студен въздух от североизток във височина. Ако в по-ниските атмосферни слоеве се запази притокът на по-топъл и влажен въздух, контрастът между двете въздушни маси би могъл да създаде условия за валежи.

"Тази конфигурация заслужава да бъде проследена внимателно, тъй като съчетанието между студен въздух във височина, влага и подходяща циклонална динамика може да доведе до динамично време в части от Балканския полуостров. Конкретните последици за България обаче ще зависят от положението на циклона, траекторията му и развитието на атмосферните процеси", пишат от Meteo Balkans.

Иначе днес у нас има обявен оранжев код за значителни валежи и силен вятър в части от Източна и Южна България. Жълт код има и за дъжд в Северна България и централната част на страната, съобщиха от НИМХ.

Оранжев код е обявен за областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна.

Единствено в Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град и София-област няма предупреждение за опасност и кодът днес.