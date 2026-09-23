Честит първи сняг: Планините побеляха (ВИДЕО)

Първият сняг за годината вече е факт. Сняг валя в планинските райони у нас, а на места натрупа и впечатляваща снежна покривка. По високите части на планините в България обстановката вече е зимна.

Сняг падна в районите на връх Мусала и връх Ботев, както и на Боровец и Пампорово.

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"Изпращаме байк сезона с първия сняг за сезона! Стара родопска поговорка гласи, че ако вали сняг на 22 септември, зимата ще е истинска и много снежна!", написаха от туристически център Пампорово за времето в Родопите.

Минимална температура от 0° е измерена тази сутрин в Пампорово, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. В района на Рожен термометрите отчетоха 1°, по информация от местната Метеорологична служба.

С настъпването на астрономическата есен в Родопите се наблюдава рязко застудяване с почти зимни температури, над 10° е температурната амплитуда на Рожен за последното денонощие след отчетена 13° максимална стойност вчера.

Припомняме, че днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, за София - около 17°.

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