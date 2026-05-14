ИПБ алармира: Ключови документи за пътни ремонти се изпариха от сайта на МРРБ

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за саботаж срещу прозрачността в Министерството на регионалното развитие (МРРБ) само ден след встъпването на новото правителство. Публикуваните задания за текущи ремонти и поддръжка на пътищата, които са ключови документи за контрол върху стотици милиони левове, мистериозно са изчезнали от сайта на министерството. Според експертите това е директен удар срещу обществения контрол и опит да се върне моделът на работа "в тъмното".

"Краткото им публикуване разкри шокираща практика - изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в "черна дупка", а пътната безопасност остава мираж", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

ИПБ твърди, че става дума за "подложена динена кора" на новия министър от страна на "администрацията, свикнала да действа без публичност".

Според тях премахването на информацията е пряко доказателство, че някой се страхува от граждански контрол върху милионите за пътна поддръжка.

"Старият модел се завръща. Връщането към секретността е ясен знак, че "системата" се опитва да погълне новата власт още на старта", заявяват от организаицята.

Организацията настоява за незабавно възстановяване на документите и проверка кой е разпоредил премахването им от публично достъпния електронен портал. Случаят поставя въпроса дали прозрачността е държавна политика или краткотраен експеримент.

От ИПБ са категорични, че няма да допуснат "чудото" на прозрачността да бъде убито в зародиш. "Пътната безопасност започва от честните поръчки. Всичко останало е търговия с живота на българските граждани. Кой се страхува от истината в МРРБ?", питат те.