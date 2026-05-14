Без клетки: Ще се трогне ли властта от страданието на животните? (СНИМКИ)

В сутрешните часове на 14 май организацията за защита на животните „Невидими животни“ проведе демонстрация на пл. Атанас Буров срещу Народното събрание с призив за край на жестокото отглеждане на телета в единични изолационни клетки. Символични клетки бяха разположени в т.нар. „триъгълник на властта“ с изглед към Народното събрание, за да посрещнат депутатите в първите дни от работата на 52-ото Народно събрание.

Над 56 000 български граждани се включват в петицията, част от инициативата „Европа без кожи“

Посланието

Те отправиха ясно послание: 150 000 българи вече са поискали промяна със своите подписи под гражданска петиция срещу жестоката практика, по темата се говори вече от няколко години и хората очакват реални, решителни и навременни законодателни действия.

Още: Хора влизат в клетки пред депутатите: Скъпо ли е щастието на телетата?

По време на акцията граждани имаха възможност да подпишат на място петицията за край на клетките за телета, като много се спряха, разговаряха с доброволците и изразиха подкрепа за каузата.

Темата вече беше обсъждана в предишното Народно събрание, когато бяха внесени 110 хиляди подписа. Имаше обсъждане и единодушна подкрепа в една от Комисиите в Народното събрание, но парламентарното време не достигна за необходимите законодателни промени.

Депутатите

Още: Депутатите, които обещаха по-добра грижа за животните (СПИСЪК)

Народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и “Възраждане”, както и известни обществени личности и инфлуенсъри, подкрепящи каузата за защита на животните изразиха своята подкрепа към каузата. Лидерът на БСП Крум Зарков също се присъедини към събитието. От страна на обществения сектор се включиха актьорът Борислав Вълов (Ей Бо) и д-р Мила Бобадова (Kozata Ani).

„На първо място трябва да подхождаме с уважение към животните, които отглеждаме по каквато и да било причина, а конкретно за теленцата е по-добре от здравословна гледна точка да се отглеждат извън клетки”, коментира д-р Бобадова като ветеринарен лекар от мястото на събитието.

Страданието им не е невидимо: Повече от 100 хил. души казват "НЕ" на клетките за телета пред НС

„Клетките за телета отдавна вече не са решение. Те са остаряла и жестока практика от преди 50 години, която причинява страдание на животните и създава проблеми и за фермерите. Днес доброволците в клетки са тук за няколко часа, но едно теле, откъснато от майка си и затворено в единична изолационна клетка, не излиза от тясната клетката. Не след час, не след ден, не след седмица, а месеци наред зад железни решетки или бетон. Обществото вече ясно заяви, че това е нетърпимо, и очаква промяна, включително и много хора от бранша подкрепят, защото това значи по-добри резултати за самия фермер и това показва опитът на онези, въвели новата технология у нас“, настоя инж. Стефан Димитров от „Невидими животни“.

Засега БАБХ затваря "фермата от Ада", но случаят не е окончателно решен (СНИМКИ И ВИДЕО 18+)

Анализът

Според социално-икономически анализ, проведен от държавния Институт по аграрна икономика, при постепенно прекратяване на отглеждането на телета в клетки не може да се очакват значими икономически негативи, даже напротив, могат да се очакват позитиви. Становища в подкрепа на модернизирането на отглеждането на телета са налице от редица от най-големите и представителни браншови и развъдни организации. Те изтъкват положителния опит на своите фермери, които са премахнали клетките за телета през последните години и са постигнали по-добри резултати.

Ще навреди ли забраната на клетките за телета на индустрията?

Според социално-икономическия анализ нужните инвестиции за премахване на клетките са незначителни и могат да бъдат подкрепени финансово от държавата. Това е възможност едновременно да се модернизира производството, да се повиши ефективността и да се въведе адекватно отношение към новородените телета, прекратявайки една жестока и остаряла практика, твърдят още от „Невидими животни“.

Потребителските организации „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България, „За достъпна и качествена храна“ и др. също изразяват подкрепата си в свои становища, в които подчертават и ползите за потребителите под формата на по-качествено мляко и млечни продукти.

Попитаха кандидат-депутатите за отношението им към животните. Вижте отговорите

Заедно със 150 000 български граждани, подписали петицията на адрес www.bezkletki.bg, организацията призовава народните представители да превърнат заявената обществена и политическа подкрепа в конкретни законодателни действия. Петицията вече беше подкрепена от Комисията за прякото участие към 51-вото Народно събрание. След протеста представителите на „Невидими животни“ бяха поканени в сградата на Народното събрание.

Снимки: Невидими животни

Още: Плъхове, трупове, канибализъм: Организация показа откъде идват част от яйцата на трапезата ни (СНИМКИ И ВИДЕО 18+)

Снимки: Вероника Найденова