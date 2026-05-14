Властта с обещание: До седмица ще е ясно за ремонта на пътя към Пампорово

До седмица ще имаме окончателно решение какви стъпки ще предприеме държавата и в най-кратки срокове да започне възстановяването на пътя Смолян - Пампорово. Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който посети Смолян, аз да направи оглед на свлачището, което прекъсна главния път.

ОЩЕ: Кметът на Смолян: Свлачището край Пампорово е проблем от десетилетия, държавата трябва да действа

"Най-важното е да направим всичко възможно и максимално бързо да открием причината за свлачището", подчерта министърът и обясни, че по предварителна информация причината най-вероятно е преовлажняване на терена, като според експерти, в годините назад, не е имало никакви симптоми за това свлачище. Според Шишков преовлажняването най-вероятно се е получило от човешка намеса.

"Важно е да не продължава преовлажняването", каза още министърът.

Ще се направи оглед и на района в близост до свлачището, за да се установи има ли възможност, поне за леките автомобили, да бъде осигурен обходен път докато се възстановява основното трасе.

ОЩЕ: Ужасът в Пампорово напът да се повтори: Предупреждения, че свлачище ще отнесе магистрала "Струма"

"Ще търсим всякакви варианти, защото се навлиза в горски територии, а пътят трябва да има съответния габарит и профил", обясни Шишков и допълни: "Ако нещо ни се иска, но не е възможно, няма да се случи. Всяко нещо, което е възможно, всичко което може да облекчи проблема е на масата и ние ще направим всичко възможно да облекчим ситуацията, докато се възстановява пътят".

ОЩЕ: Свлачището край Смолянско е спокойно, обмислят селски път за обходен

Оглед ще бъде направен и на язовира, включително каптажите на място. Министърът обясни, че иска всичко да бъде изследвано, защото до сега е получил документи за терена само за периода от 2012-та година, но продължава да няма от преди 2012-та година.