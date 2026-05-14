Байерн, Дортмунд и Монако влизат в битка за млад български футболист

Интересът към родните футболни таланти зад граница продължава да расте, като този път три от големите имена на европейския футбол са насочили вниманието си към български вратар. Германските колоси Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд, в компанията на френския Монако, следят ситуацията около младия ни сънародник Андрей Кръстев. В момента той развива своя потенциал на Апенините, защитавайки цветовете на Сампдория в младежкото първенство Примавера.

Андрей Кръстев е едва на 17 години, но вече привлича интереса на световните грандове

Младият играч е роден през 2008 г. и е по-малък брат на бранителя на Спартак Варна - Димо Кръстев. Новината за интереса на чуждестранните клубове се появи в публикации на специализирания италиански портал Sampnews24.com, който отразява събитията около тима от Генуа.

В Италия не спестяват суперлативи за представянето на българския тийнейджър.

"Въпреки младостта си, българският вратар вече е демонстрирал изключителна зрялост между гредите, превръщайки се в една от най-вълнуващите таланти на световната сцена. Задържането на такъв вратар представлява ключов стратегически ход за бъдещите амбиции на Сампдория", пише изданието.

Ръководството на клуба от Генуа е изправено пред сериозна задача, тъй като ще трябва да устои на сериозен натиск от чужбина през предстоящите трансферни прозорци.

"В допълнение към подсилването на състава, основният приоритет на Сампдория ще бъде защитата на най-ценните си активи, които са били обект на интерес от водещи международни клубове", добавят още от Sampnews24.com.

