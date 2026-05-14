Какво става с цените, докато държавата въвежда мерки? (ВИДЕО)

Какви мерки ще предприеме новата власт по отношение ръста на цените на стоките от малката потребителска кошница? С 2% са нараснали цените на стоките в малката потребителска кошница през миналия месец показват данни на КНСБ.

Така за април цената на продуктите за ежедневна употреба достигна 61 евро като рекордно поскъпване се наблюдава при най-вече при доматите - с 29% за месец.

Преди дни, президентът Илиана Йотова заяви, че икономическата ситуация свързана с цените на храните у нас не е нормална и трябва да бъдат предприети спешни мерки.

В началото на седмицата бяха приети на първо четене новите текстове на управляващите от „Прогресивна България“ за повече контрол и увеличаване на санкциите като част от мерките срещу поскъпването и спекулата.

Предложенията включват забрана за необосновано повишение на цените и създаване на онлайн портал, на който ще се публикуват данни за цените на дребно. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по методология на Министерството на икономиката и ще има информативен характер.

Според експресната предварителна оценка на Националният статистически институт (НСИ), очакванията са годишната инфлация да достигне 7.1%.