Щефан Люгер е новият търговски директор на Kaufland България и член на Управителния съвет на компанията. Той наследява поста от Ялчин Джем, който продължава кариерата си в Kaufland Чехия, отново като търговски директор.

Щефан Люгер ще отговаря за направленията „Покупки“ и „Маркетинг“, като ще ръководи развитието на търговската стратегия и позиционирането на компанията на българския пазар.

Той има над 20 години международен опит в ритейла и търговията на едро. През кариерата си е заемал ключови позиции в утвърдени компании като METRO и Rohlik Group, където е натрупал задълбочена експертиза в управлението на търговски процеси, изграждането на организации и развитието на нови пазари.

Преди да се присъедини към Kaufland България, той е бил управляващ директор и търговски директор в Rohlik Group, където играе ключова роля в стартирането и развитието на бизнеса на компанията в Австрия и Германия. Професионалният му път включва и 17-годишна кариера в METRO/MAKRO Group, където последователно заема различни ръководни позиции в Германия, Чехия, Словакия и Австрия.

„Радвам се да се присъединя към екипа на Kaufland и съм убеден, че с богатия си опит ще допринеса за развитието на потенциала на компанията на силно конкурентния и динамичен пазар в България. Вярвам, че с екипа ще продължим да развиваме устойчиви търговски решения и да създаваме стойност за клиентите.“, коментира Щефан Люгер.

Щефан Люгер е завършил бизнес администрация със специализация „Финанси и счетоводство“ в Университета по приложни науки в Гелзенкирхен. Владее немски, английски, словашки и чешки език.

С назначаването му Kaufland България затвърждава стремежа си да привлича международни експерти с доказан опит, които да допринасят за развитието на компанията и за запазване на лидерската й позиция в страната.