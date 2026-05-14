14 май 2026, 14:59 часа 656 прочитания 0 коментара
Лятото е на прага. Времето утре - 15 май 2026 г.

Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 5°. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 20°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Слънчево море

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 18°-20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Евгения Чаушева Редактор
