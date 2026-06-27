Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

US самолетите се изнасят от летище "Васил Левски"

27 юни 2026, 12:23 часа 943 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
US самолетите се изнасят от летище "Васил Левски"

Американските самолети вече се изнасят от столичното летище "Васил Левски", съобщава Нова телевизия. Четири самолета напуснаха аерогарата. Очаква се от понеделник, 29 юни, да започнат да отпътуват поетапно и останалите американски самолети. Припомняме, че правителството удължи престоя на американските самолети на летище "Васил Левски" до края на месец юни. Още: "Над България не летят бойни самолети": Софиянци не са съгласни

Да си намерят друга локация

"При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямаме положителен отговор. Напълно разбирам необходимостта от време. Но ние също имаме своите приоритети и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Днес ще приемем решение, с което удължаваме престоя до края на месец юни с цел нашите съюзници да препланират своите дейности и да намерят други локации", обяви още министър-председателят.

Още: След София: Американски военни самолети ще има и във Варна

на 20 май Радев обяви, че самолетите пребивават на летище "Васил Левски" с решение на кабинета "Желязков" до края на май. "Очаквам американската страна да поиска удължаване на този срок", каза Радев тогава и подчерта, че освен разговора си с Тръмп е обсъдил същия въпрос и с министъра на войната Пийт Хегсет.

Иначе още през март служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че разположените самолети са изцяло логистични и не могат да нанасят удари. По думите му става въпрос за военнотранспортни машини от типа C-17 и C-130, използвани за прехвърляне на техника и поддръжка на операции, а не за бойни действия. По непотвърдена информация към днешна дата става въпрос за поне 6 самолета.

В средата на април американски самолети бяха забелязани и на летището във Варна. От Министерство на отбраната на България тогава обясниха, че кацанията са част от предварително планирани дейности по техническо обслужване и презареждане, извършвани на база дипломатически разрешения и в пълно съответствие със закона. От ведомството подчертаха, че подобни операции са рутинни за държава член на НАТО и не са свързани с военни действия срещу Иран. Законът позволява България да приема ограничен брой съюзнически самолети и личен състав като част от ангажиментите по колективната отбрана.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: US самолетите са по цялото летище, не са преместени

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
САЩ военни самолети Летище Васил Левски американски военни самолети
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес