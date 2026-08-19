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Асен Василев: Иран намери Безмер на картата, след като властта ни вкара във войната (ВИДЕО)

19 август 2026, 14:59 часа 880 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Асен Василев: Иран намери Безмер на картата, след като властта ни вкара във войната (ВИДЕО)

Financial Times намери къде е Безмер на картата на света, защото Иран го е намерил. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в профила си във Facebook. Коментарът идва, след като по-рано в. "Файненшъл таймс" публикувана информация, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позова на два "вътрешни източника, близки до режима" в Техеран.

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"На 22 юли "Прогресивна България" и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция – за първи път от 2003 г. насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна", посочи Василев.

"Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца", заяви в заключение той.

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Асен Василев Безмер Румен Радев война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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