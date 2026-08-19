Войната в Украйна:

Първият дипломиран български археолог и как той промени Пловдив завинаги

19 август 2026, 19:25 часа 857 прочитания 0 коментара
Снимка: 'Facebook/Регионален археологически музей - Пловдив
Първият дипломиран български археолог и как той промени Пловдив завинаги

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Борис Дякович е български историк, археолог, музеен деец, смятан за първия българин с висше образование по археология. Той има огромен принос за развитието на археологията, музейното дело и библиотеките в България.

Кратки биографични данни

Борис Дякович е роден на 28 февруари 1868 г. (22 февруари по стар стил) в Болград, Бесарабия (днес в Украйна). Произхожда от семейство на бесарабски българи. Негови братя са обществените дейци Владимир и Александър Дякович. 

След като завършва училище в Болград и класическата гимназия в Пловдив през 1890 г., първоначално изучава право в Новорусийския университет в Одеса, а след това продължава следването си в Карловия университет в Прага. 

По-късно променя професионалния си път и заминава за Париж, където изучава история и археология в Сорбоната (1895–1898). Посещава също лекции в Колеж дьо Франс и Лувъра, задълбочавайки познанията си по антична история и изкуство. 

Професионална кариера

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След завръщането си в България през 1898 г. става уредник в етнографския отдел на Народния музей в София. През 1899 г. е назначен за заместник-директор на Народната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив, а от 1901 до 1932 г. вече е неин директор. Извършва мащабна модернизация на институцията. 

Принос към археологията

Дякович е сред основоположниците на научната археология в България. Сред най-значимите му постижения са основаването на Археологическия музей в Пловдив, организирането на първите систематични археологически проучвания в района, опазването на множество антични паметници. Той публикува научни изследвания върху тракийската, римската и средновековната история.

Принос към библиотечното дело

Работата му като библиотекар е не по-малко значима. Той ръководи Народната библиотека в Пловдив повече от 30 години.

Дякович изработва нов правилник за Пловдивската народна библиотека; значително увеличава библиотечния фонд; поставя началото на издаването на годишник на библиотеката, както и участва в изработването на раздела "Библиотеки и музеи" в Закона за народното просвещение (1909).

Обществена дейност

Борис Дякович е основател на Археологическото дружество в Пловдив (1923) и първи негов почетен член.

Той е и член на Българския археологически институт от основаването му през 1920 г. до смъртта си.

Борис Дякович умира на 8 януари 1937 г. в Пловдив.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи Невъзпятите герои авторски Борис Дякович
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес