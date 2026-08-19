Първият дипломиран български археолог и как той промени Пловдив завинаги

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Борис Дякович е български историк, археолог, музеен деец, смятан за първия българин с висше образование по археология. Той има огромен принос за развитието на археологията, музейното дело и библиотеките в България.

Кратки биографични данни

Борис Дякович е роден на 28 февруари 1868 г. (22 февруари по стар стил) в Болград, Бесарабия (днес в Украйна). Произхожда от семейство на бесарабски българи. Негови братя са обществените дейци Владимир и Александър Дякович.

След като завършва училище в Болград и класическата гимназия в Пловдив през 1890 г., първоначално изучава право в Новорусийския университет в Одеса, а след това продължава следването си в Карловия университет в Прага.

По-късно променя професионалния си път и заминава за Париж, където изучава история и археология в Сорбоната (1895–1898). Посещава също лекции в Колеж дьо Франс и Лувъра, задълбочавайки познанията си по антична история и изкуство.

Професионална кариера

След завръщането си в България през 1898 г. става уредник в етнографския отдел на Народния музей в София. През 1899 г. е назначен за заместник-директор на Народната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив, а от 1901 до 1932 г. вече е неин директор. Извършва мащабна модернизация на институцията.

Принос към археологията

Дякович е сред основоположниците на научната археология в България. Сред най-значимите му постижения са основаването на Археологическия музей в Пловдив, организирането на първите систематични археологически проучвания в района, опазването на множество антични паметници. Той публикува научни изследвания върху тракийската, римската и средновековната история.

Принос към библиотечното дело

Работата му като библиотекар е не по-малко значима. Той ръководи Народната библиотека в Пловдив повече от 30 години.

Дякович изработва нов правилник за Пловдивската народна библиотека; значително увеличава библиотечния фонд; поставя началото на издаването на годишник на библиотеката, както и участва в изработването на раздела "Библиотеки и музеи" в Закона за народното просвещение (1909).

Обществена дейност

Борис Дякович е основател на Археологическото дружество в Пловдив (1923) и първи негов почетен член.

Той е и член на Българския археологически институт от основаването му през 1920 г. до смъртта си.

Борис Дякович умира на 8 януари 1937 г. в Пловдив.