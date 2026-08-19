Спорт:

След статията на Financial Times: България е питала Великобритания за намеренията на Иран

19 август 2026, 18:11 часа 866 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След статията на Financial Times: България е питала Великобритания за намеренията на Иран

Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия. Промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, потвърждава и нашите заключения. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов след материал на издавания в Лондон вестник Financial Times, според който Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната.В материала се дава пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер.

"Иран играе неговата си игра като част от конфликта със САЩ. България не е част от конфликта", каза Стоянов. 

Има ли заплаха за България?

Военният министър заяви, че към момента няма заплаха за страната. 

Във връзка с исканията на ГЕРБ и ПП за повече информация по темата, министърът заяви, че документите, които изготвя служба "Военно разузнаване" отиват при министър-председател, при председател на Народното събрание и при президента на републиката. "Те разполагат с документи, с които разполагам и аз", заяви още Стоянов. ОЩЕ: Иран ще атакува военни цели в Европа, ако Тръмп ескалира войната: FT

Реакциите на опозицията 

За ГЕРБ информацията на британският вестник е сериозен сигнал. "Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха", се посочва в пост на партията в социалната мрежа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 „Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери“, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

По-рано от "Продължаваме промяната" заявиха във "Фейсбук", че за 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война. ОЩЕ: България е взела мерки за по-високо ниво на заплаха: Демерджиев за Безмер и заплахата от Иран (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГЕРБ Димитър Стоянов Financial Times Безмер Продължаваме промяната война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес