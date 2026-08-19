След статията на Financial Times: България е питала Великобритания за намеренията на Иран

Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия. Промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, потвърждава и нашите заключения. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов след материал на издавания в Лондон вестник Financial Times, според който Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната.В материала се дава пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер.

"Иран играе неговата си игра като част от конфликта със САЩ. България не е част от конфликта", каза Стоянов.

Има ли заплаха за България?

Военният министър заяви, че към момента няма заплаха за страната.

Във връзка с исканията на ГЕРБ и ПП за повече информация по темата, министърът заяви, че документите, които изготвя служба "Военно разузнаване" отиват при министър-председател, при председател на Народното събрание и при президента на републиката. "Те разполагат с документи, с които разполагам и аз", заяви още Стоянов. ОЩЕ: Иран ще атакува военни цели в Европа, ако Тръмп ескалира войната: FT

Реакциите на опозицията

За ГЕРБ информацията на британският вестник е сериозен сигнал. "Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха", се посочва в пост на партията в социалната мрежа.

„Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери“, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

По-рано от "Продължаваме промяната" заявиха във "Фейсбук", че за 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война. ОЩЕ: България е взела мерки за по-високо ниво на заплаха: Демерджиев за Безмер и заплахата от Иран (ВИДЕО)