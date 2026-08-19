Христо Янев свали напрежението от ЦСКА преди решаващата битка срещу ОФИ

ЦСКА вече е направил достатъчно, за да си гарантира европейска есен. Сега обаче "червените" искат повече – и Христо Янев даде ясно да се разбере, че отборът му няма намерение да влиза в плейофите срещу ОФИ Крит със свито сърце. Старши треньорът на ЦСКА говори преди първия сблъсък с гръцкия тим и постави акцент не толкова върху напрежението, което неизбежно носи подобен мач, а върху свободата, която "армейците" вече са си заслужили. След като преодоляха Карабах и Макаби Тел Авив и си осигуриха участие в основната фаза на европейските клубни турнири, според Янев ЦСКА трябва да играе по-смело и дори да се забавлява.

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"Това, че сме стигнали дотук, трябва да ни даде повече свобода. Оттук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме целта си – участие в основната фаза на евротурнири", заяви наставникът.

"Това, че играем в една и съща схема, не трябва да ни притеснява. Това ни носи успех. Излязохме победители срещу много силни отбори. Макаби и Карабах са с повече опит, но ги преодоляхме", обясни той.

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"ЦСКА играе европейски футбол"

"Ако в началото някой е имал съмнение, че ЦСКА може да играе европейски футбол, това вече е налице. Доказахме, че можем", категоричен бе Янев.

"ОФИ е много сериозен и добър отбор. Не трябва да ги подценяваме. Ще срещнем пределно мотивиран отбор и трябва да дадем най-доброто от себе си", предупреди специалистът.

Янев е потърсил информация и от човек, който познава ОФИ отвътре - бившия футболист на гръцкия клуб Методи Деянов, който е част от делегацията на ЦСКА в Крит. "Разговарях с Методи Деянов. Каза неща, които ще са ни полезни, но не мога да ги кажа пред вас", призна с усмивка треньорът.

"Играхме на места, на които беше достатъчно горещо. Аклиматизирали сме се. Времето е тежко, но такова ще бъде и за тях", заяви още Янев. Наставникът даде положителна оценка и за състоянието на своите футболисти, като подчерта, че всички играчи, които са в Крит, са готови да бъдат използвани. Анжело Мартино обаче остава под въпрос за първия двубой, като Янев се надява да може да разчита на него за реванша.

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