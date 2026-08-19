Борисов на съд в България заради Божков и "Магнитски"? Прогноза от депутат номер едно на Румен Радев (ВИДЕО)

Възможно ли е бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов да се сблъска с правосъдието в България заради правосъдието в САЩ по линията "Магнитски"? Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на управляващата България формация на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ), взе отношение по темата в Студио Actualno. Той говори в контекста на по-широката тема борба с корупцията в управленската програма на формацията на Румен Радев и предвид развитието на заведеното от Васил Божков дело в САЩ да му бъдат свалени санкциите по закона "Магнитски" - ОЩЕ: Нова серия "Магнитски": Божков говори за Борисов - спрях да плащам и имаше опит да ме отвлекат

"О, чудо. Наистина ли?" - така Витанов с ирония реагира на развитието на темата "Магнитски" предвид следното публично известно по делото на Божков в САЩ: че Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) казва, че е установила, че Бойко Борисов е получавал пари от Васил Божков, в замяна на което бившият премиер на България и лидер на ГЕРБ е фаворизирал бизнесите на Божков – ОЩЕ: "Магнитски" се намагнетизира: Някой май ще трябва да пострада

Според Витанов, "би могло да се отрази на персоната на политическия лидер на ГЕРБ", визирайки вариант, в който всъщност Бойко Борисов влиза в списъка на САЩ като санкциониран по "Магнитски" заради воденото от Васил Божков отвъд Океана дело. "Колкото до това дали българските компетентни органи ще се самосезират – поволете ми да изразя умерен скептицизъм", каза председателят на ПГ на ПБ. "Тази есен ще се види кой иска съдебна реформа", подчерта Витанов и обеща ПБ да подаде ръка на тези партии в парламента, които наистина го искат - ОЩЕ: Управляващите ще борят олигархията с "черен списък" от фирми, тестове за почтеност и обучения по етика

Няма да вземаш обществени поръчки, ако си рисков за корупция

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"Плащат се 160 млн. лихви, извънсъдебни споразумения и средства, заради които сме осъждани" - това каза Витанов, визирайки договори, сключени от държавата за извършване на определена дейност – т.е. сферата на обществените поръчки. Заявеното от него беше в светлината на това кои договори властта счита за нерентабилни поради пропуски и други причини. И в отговор на въпрос какво е корупционен риск, той даде пример с магистралата Русе – Бяла. Това, по думите му, е пример за обществена поръчка, нагласена да бъде спечелена от определени субекти. Други примери – обществената поръчка за мантинелите по магистралите и договори в НКЖИ – ОЩЕ: След спирането на магистралата Бяла - Велико Търново: ПБ разясни какво следва

За да отиде някой в затвора за кражби и корупция, трябва да има нов ВСС – това е нота бене, категоричен беше Витанов. И продължи с пример – имало договор да се косят за по 250 000 два декара "през зимата". "Тези хора вече нямат достъп до обществен ресурс", каза председателят на парламентарната група на "Прогресивна България", сочейки и ИИ софтуера "Сигма", който ще помага некоректни компании да взимат обществени поръчки. Оказа се, че има фирми, сключвали по 700-800-900 договора за обществени поръчки без реална конкуренция, добави Витанов – повече за борбата с корупцията ВИЖТЕ във ВИДЕОТО!

Държавните чиновници: Тест дали си корумпиран

Все още законът не е приет, нека мине законодателният процес – така Петър Витанов коментира важни за да вземе България всички пари по ПВУ законодателни промени. Те тепърва трябва да се приемат – Витанов напомни, че работата в парламента по темата започва в седмицата от 24 август нататък. "Това е сферата на компетенции на правна комисия, на комисията по образование – аз в дълбочина не познавам закона", каза той в отговор на въпрос дали ако вече си чиновник и отиваш на нова позиция, в друга дирекция например, и се провалиш, трябва да бъдеш освободен изобщо и да не се връщаш на старата си позиция – ОЩЕ: Само за новоназначени: Ефектът от тестовете за почтеност на чиновниците

Пълният почти едночасов разговор с Петър Витанов можете да гледате ТУК: 100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno