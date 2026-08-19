Иранска телевизия събра от зрители парите за убийството на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Иранският държавен телевизионен канал, наречен "Memri TV", наскоро привлече вниманието, след като по време на предаване на живо призова зрителите да съберат средства за убийството на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като Вашингтон и Иран отказаха да удължат примирието. Водещата Мариам Гасеми попита зрителите колко са готови да дарят за покушението срещу Тръмп. Предаването беше излъчено и от друг държавен телевизионен канал, наречен "Qoran TV".

Излъчването на живо от 15 август събра 81 милиона ирански томана (около 435 долара) за 10 минути. Гостът в предаването - иранският бизнесмен Алиреза Юнчи, също се ангажира да дари допълнителни 19 милиона томана за кампанията за набиране на средства, с което общата сума достигна 100 милиона томана (около 533 долара).

🤡 Iranian TV viewers were asked to chip in for a bounty to kill Trump



A Qoran TV host asked the audience how much they would be willing to pledge to whoever kills the U.S. president.



Viewers pledged 81 million tomans (about $435), while a guest on the show added another 19… pic.twitter.com/N0iUAqzgny — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Гасеми заяви: "Това е колективното желание на иранците – един ден да обявим новината за смъртта на Тръмп." На което Юнчи отговори: "Иншаллах.", което може да се преведе като "Ако Аллах пожелае".

Още: България е взела мерки за по-високо ниво на заплаха: Демерджиев за Безмер и заплахата от Иран (ВИДЕО)

Награда за главата на всеки американски войник

Началникът на иранската армия Амир Хатами наскоро също обяви награда, но от 30 000 долара за всеки, който залови или убие американски войник. "Всеки, който убие или плени и предаде нахлуващ американски военен, ще получи награда, равна на 30 000 долара или 5 милиарда томана от армията на Ислямската република Иран", заяви началникът на армията, цитиран от "Albawaba".

Още: И Франция със сериозни обвинения към Иран