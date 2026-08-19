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По атрактивен начин: Алдаир подписа нов договор с Левски (СНИМКИ и ВИДЕО)

19 август 2026, 21:16 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Левски
По атрактивен начин: Алдаир подписа нов договор с Левски (СНИМКИ и ВИДЕО)

ПФК "Левски" и защитника Алдаир Невеш подписаха нов договор до лятото на 2028 година. Новината идва след силния период на десния защитник със синята фланелка и затвърждава мястото му в дългосрочните планове на клуба.

Португалецът има до момента 80 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на "сините". Алдаир дебютира с екипа на "Левски" на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на "Локомотив" (София), като в този мач вкара и първия си гол за "Левски".

От клуба анонсираха новия контракт на защитника с изключително атрактивно и професионално видео:

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Алдаир е шампион на България за сезон 2025/26 година. ПФК "Левски" благодари за професионалното отношение и пожелава на Алдаир още много победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.

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С представянето си през последните два сезона Алдаир се превърна в една от постоянните фигури в състава, а новият договор до 2028 година е поредният знак за доверието на клуба към него.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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