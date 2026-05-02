20 бързи въпроса към... Павел Стойчев

Музиката е един отделен свят, в който Павел Стойчев живее пълноценно – той е музикант (познат най-вече като барабанист в Блуба Лу и Band of Mad Women, като сега подготвя двоен албум на Surbahar и дебютен албум на неговия позабравен проект TubeFx), а също и композитор, звукорежисьор, звукооператор, звуков дизайнер и организатор на фестивали (като Artmospheric Festival, а от 7 години – Шипка фест). Нито един от нашите 20 въпроса не е пряко свързан с музика, но вижте дали Павел не е говорил за нея в отговорите си:

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

Моята работа е свързана както с музиката като музикант и композитор, така и като звукорежисьор, звукооператор и звуков дизайнер. Бих я представил едновременно като на голям човек, като нещо много сериозно, но и като завладяваща и забавна игра. След като в трети клас за първи път се докоснах до една 7-струнна руска акустична китара, разбрах, че моят път е свързан с музиката.

Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Не бих работил в държавна администрация, но определено не бих живял и под мост.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

По-малко или повече всички се сдобиваме с вредни навици, като дори при мен се менят, едни отстъпват място на други. Например, понякога използвам в речта си думи, които нямат място в една красива и нормална реч, някак се вмъкват и ги изговарям, без да ги желая.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Наскоро усвоявам умението на градинаря, постепенно и е много завладяващо. Но нямам достатъчно време да се отдам на това, макар да осъзнавам, че качеството на храната е изключително важна част от нашия живот.

Мъдър съвет, който си давал?

Ако съм давал на някого съвет, пък и дори мъдър, ще е благодарение на житейския ми опит или на някой по-мъдър от мен.

В коя знаменитост беше влюбен като малък?

В знаменитости не съм се влюбвал, но като 10-годишен много харесвах Агнета и Ана-Фрид от ABBA.

Голяма беля, която си правил?

Спомням си веднъж като много малък, вероятно 1-ви-2-ри клас, една сутрин не ме пускаха на двора да играя с приятелчета и така треснах витрината на библиотеката, че тя се срина на парчета. Бая се уплаших, бях изненадан от себе си, но и някак горд, че съм се опитал да отстоявам намерението си.

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Доста е неприятна неграмотността, пошлостта и арогантността, която се излива в социалните мрежи.

Какво обичайно готвиш за гости?

Навремето готвех, но не бих казал, че съм голям кулинар. За моите гости бих направил баница или постен гювеч.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Няма смисъл да ме черпят, за да харесам човека отсреща. Обичам сладолед, фалафел или хубав чай.

Хобито, за което би искал да имаш време?

Моето хоби се припокрива с професията ми, тъй че ми е трудно да отговоря. До миналата година по-често се движех с велосипед и ми се ще отново да намирам повече желание и време за него.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Най-глупавото загубено време са манипулативните разговори, беседи и споровете за политика, за хора и ситуации, които не познаваме. Като цяло си ценя времето и усещам как не ми достига. В тази връзка искам да споделя – понякога, когато срещна стар приятел или дори познат и му задам баналния въпрос:

- Как си, какво правиш?

И той ми отговори:

- Нищо не правя!

Тогава отново в недоумение го питам:

- Как така нищо не правиш?

- Ами, какво да правя!?

Изпадам в леко недоумение.

При мен има толкова много неща за правене, че нито ми достигат силите, нито времето. И въобще как може да се мисли по подобен начин. На всички ни е трудно, всеки от нас е започнал от различен старт, живеем в различна среда, която обуславя битието ни. Но човек не трябва да се отказва да живее, да е свободен и щастлив. Да отстоява вярата и стремежите си, ако водят до нещо градивно!

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Хаха, не разполагам с толкова много пари, че да успея да ги похарча неразумно. Парите са специален вид енергия и инструмент за усъвършенстване на уменията и бита ни. Ако например съм направил една неразумна покупка, понякога след време се оказва, че въобще не съм сгрешил. Има и друг момент – придобивам вещи, които след време се оказва, че не ползвам. Хубаво е да се освобождаваме от материалните енергии и предмети. Аз ги продавам или подарявам, пускам ги, защото лесно можем да се заринем и да се загубим в нежелани вещи и инвестиции.

България ще се оправи тогава, когато...

България ще бъде добре, тогава, когато българите се почувстваме свободни и осъзнати за живота. Българският народ, макар и да се влияе от различни имперски интереси, успява да устои и да се задържи по пътя си! България е част от Райската градина и това всеки един от нас дълбоко го усеща. В древните Веди е написано, че Земята е среден тип планета, в която са установени както райски, така и адски форми на живот. България е черният дроб на планетата с отлични предпоставки за духовно израстване.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Като цяло не съм суеверен, но със сигурност има такова суеверие, с което се съобразявам... не се досещам в момента.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Ако достигна до 80-годишнина, бих желал да съм в кондиция на сцена и да посвирим с приятели.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Не знам, много е малко времето – ще се насладя на усещането. Материята – материалният свят се олицетворява със женската енергия на творението. Защото има и неща, които са отвъд, в нематериалния и проявен свят.

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Би ми било интересно да поживея във времената на Юкон от книгите на Джек Лондон или по-точно в образа на Белю Пушилката. Също така бих поживял като Люк Скайуокър или Индиана Джоунс.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Нямам никакво желание да се прераждам в животно, но ако се случи, бих искал да съм делфин или орел.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Бог е причината на всички причини.“