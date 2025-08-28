Войната в Украйна:

Важно: Промяната в цените на тол таксите влиза в сила скоро

28 август 2025, 17:31 часа 227 прочитания 0 коментара
Важно: Промяната в цените на тол таксите влиза в сила скоро

Националното тол управление припомня, че от 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, съобщи АПИ. 

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят. ОЩЕ: Важно за шофьорите: Променят глобите за неплатени пътни такси

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
АПИ тол такса тол система информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес