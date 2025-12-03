Войната в Украйна:

Кой се страхува? Тролове рекламират несъществуващи протести в цялата страна (СНИМКИ)

03 декември 2025, 17:05 часа 356 прочитания 0 коментара
Кой се страхува? Тролове рекламират несъществуващи протести в цялата страна (СНИМКИ)

Вълна от анонимни профили в социалните мрежи се опитва да изведе хората по площадите в редица български градове. Генерирани с изкуствен интелект изображения, споделяни без ясен източник и без линк към реално събитие, призовават към демонстрации в 14-15 големи български града. Не е уточнено нито кой стои зад инициативата, нито каква точно е целта, но се предполага, че опитът е да се разсее енергията на масовите протести от последните седмици - срещу правителството, санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, проектобюджета и задкулисното управление.

Снимков материал от истинските масови демонстрации се използва, за да се внуши, че "протестът продължава" и че довечера 14 града ще излязат по площадите.

Въпреки това няма официална информация за нов протест днес. Лидери на граждански движения, както и представители на опозицията, изрично предупреждават, че вълната от "събития" е фалшива. Писателят Радослав Бимбалов заяви във Facebook профила си: "Евтините номера започнаха. Фалшиви събития, фалшиви сайтове, опитват се да се качат на протеста, но НЯМА да им се получи. И най-вече КАЖЕТЕ НА ДЕЦАТА си, които сигурно вече са решили, че и утре ще има организиран протест. НЯМА такъв. Другата седмица, когато гласуват ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ, ще се съберем отново. Не утре, не вдругиден". Още: Парламентът позволи изтеглянето на "единствения възможен бюджет" за догодина

Протест ще има, но следващата седмица

От "Продължаваме промяната" също заявиха, че следващият официален протест ще бъде насрочен за следващата седмица – когато стане ясно в кой ден ще се проведе дебатът по готвения вот на недоверие към правителството. Никаква протестна инициатива за днешния ден не е обявявана от ПП или "Демократична България", които организираха предходните две масови демонстрации.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки това в отделни локални групи – например в Плевен – се появиха призиви от "Възраждане", насочени към протест тази вечер. Още: Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

Паралелно с това, в социалните мрежи циркулират и други фалшиви "обяви" за масов митинг. Този път зад тях стоят новосъздадени или анонимни профили, които първо разпространяват информация за протест на 3 декември, а след това изчезват.  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
протест Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес