Кой се страхува? Тролове рекламират несъществуващи протести в цялата страна (СНИМКИ)

Вълна от анонимни профили в социалните мрежи се опитва да изведе хората по площадите в редица български градове. Генерирани с изкуствен интелект изображения, споделяни без ясен източник и без линк към реално събитие, призовават към демонстрации в 14-15 големи български града. Не е уточнено нито кой стои зад инициативата, нито каква точно е целта, но се предполага, че опитът е да се разсее енергията на масовите протести от последните седмици - срещу правителството, санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, проектобюджета и задкулисното управление.

Снимков материал от истинските масови демонстрации се използва, за да се внуши, че "протестът продължава" и че довечера 14 града ще излязат по площадите.

Въпреки това няма официална информация за нов протест днес. Лидери на граждански движения, както и представители на опозицията, изрично предупреждават, че вълната от "събития" е фалшива. Писателят Радослав Бимбалов заяви във Facebook профила си: "Евтините номера започнаха. Фалшиви събития, фалшиви сайтове, опитват се да се качат на протеста, но НЯМА да им се получи. И най-вече КАЖЕТЕ НА ДЕЦАТА си, които сигурно вече са решили, че и утре ще има организиран протест. НЯМА такъв. Другата седмица, когато гласуват ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ, ще се съберем отново. Не утре, не вдругиден". Още: Парламентът позволи изтеглянето на "единствения възможен бюджет" за догодина

Протест ще има, но следващата седмица

От "Продължаваме промяната" също заявиха, че следващият официален протест ще бъде насрочен за следващата седмица – когато стане ясно в кой ден ще се проведе дебатът по готвения вот на недоверие към правителството. Никаква протестна инициатива за днешния ден не е обявявана от ПП или "Демократична България", които организираха предходните две масови демонстрации.

Въпреки това в отделни локални групи – например в Плевен – се появиха призиви от "Възраждане", насочени към протест тази вечер. Още: Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

Паралелно с това, в социалните мрежи циркулират и други фалшиви "обяви" за масов митинг. Този път зад тях стоят новосъздадени или анонимни профили, които първо разпространяват информация за протест на 3 декември, а след това изчезват.