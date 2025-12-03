Ясни са датите на всички религиозни празници у нас през 2026 г.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното, пишат от правителствената пресслужба.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Кои са празниците?

Още: Какво е душата според различните религии и философии

Празниците на Католическата църква в България са:

5 април - Великден;

6 април - вторият ден на Великден,

29 юни - „Св. Апостоли Петър и Павел“,

1 ноември - „Всички Светии“ и

8 декември - Непорочното зачатие на Св. Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува:

Рамазан байрам - на 19 и 20 март,

Курбан байрам на 26, 27 и 28 май,

Рождението на хз. Мухаммед (с.а.с) - (Мевлид и Небеви) на 24 август.

Още: Колко на брой са всички религии по света и коя е най-изповядваната?

За религиозната общност на евреите празниците са:

2, 3, 8 и 9 април - Песах,

22 май - Шавуот,

21 септември - Иом Кипур.

Арменската апостолическа света църква ще празнува:

Рождество Христово и Богоявление на 6 януари,

5 април - Възкресение Христово,

24 април - Св. мъченици от Геноцида на арменския народ през 1915 г.,

12 юли - Преображение Господне,

16 август - Успение на Пресвета Богородица и

13 септември - Въздвижение на Светия Кръст Господен.

Празничните дни за общество „Бяло братство” са:

22 март - Ден на пролетното равноденствие,

Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли,

Съборни дни на Бялото братство - 19, 20 и 21 август и

Денят на Учителя - 27 декември.

Снимка: Actualno.com

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези Дни. Последователите на Будистка общност „Карма Кагю“ - България ще празнуват на 31 май - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 2 април и Конгресни дни на 26 и 27 юни, и 3, 4 и 17 юли.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври Ден на Реформацията.

Бахайска общност в България:

21 март - Ноу Руз,

21 април - Резван,

29 май - Възнесението на Бахаулла,

10 юли - Мъченическата смърт на Баб,

10 ноември - Рождение на Баб,

Рождение на Бахаулла - 11 ноември.

Още: Знаете ли колко са религиите в България?

Будистка общност в България -

3 януари - Махаянска Нова година,

15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана,

13 април - Теравада Нова година,

31 май - Весак - Раждането и Просветлението на Буда,

8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.

Общество за Кришна съзнание -

3 март - Гаура Пурнима,

27 март - Рама Навами,

30 април - Нрисимха Чатурдаши и

4 септември - Кришна Джанмащами.