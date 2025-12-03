Ясни са датите на всички религиозни празници у нас през 2026 г.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното, пишат от правителствената пресслужба.
Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.
Кои са празниците?
Празниците на Католическата църква в България са:
- 5 април - Великден;
- 6 април - вторият ден на Великден,
- 29 юни - „Св. Апостоли Петър и Павел“,
- 1 ноември - „Всички Светии“ и
- 8 декември - Непорочното зачатие на Св. Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще празнува:
- Рамазан байрам - на 19 и 20 март,
- Курбан байрам на 26, 27 и 28 май,
- Рождението на хз. Мухаммед (с.а.с) - (Мевлид и Небеви) на 24 август.
За религиозната общност на евреите празниците са:
- 2, 3, 8 и 9 април - Песах,
- 22 май - Шавуот,
- 21 септември - Иом Кипур.
Арменската апостолическа света църква ще празнува:
- Рождество Христово и Богоявление на 6 януари,
- 5 април - Възкресение Христово,
- 24 април - Св. мъченици от Геноцида на арменския народ през 1915 г.,
- 12 юли - Преображение Господне,
- 16 август - Успение на Пресвета Богородица и
- 13 септември - Въздвижение на Светия Кръст Господен.
Празничните дни за общество „Бяло братство” са:
- 22 март - Ден на пролетното равноденствие,
- Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли,
- Съборни дни на Бялото братство - 19, 20 и 21 август и
- Денят на Учителя - 27 декември.
Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези Дни. Последователите на Будистка общност „Карма Кагю“ - България ще празнуват на 31 май - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни).
Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 2 април и Конгресни дни на 26 и 27 юни, и 3, 4 и 17 юли.
Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври Ден на Реформацията.
Бахайска общност в България:
- 21 март - Ноу Руз,
- 21 април - Резван,
- 29 май - Възнесението на Бахаулла,
- 10 юли - Мъченическата смърт на Баб,
- 10 ноември - Рождение на Баб,
- Рождение на Бахаулла - 11 ноември.
Будистка общност в България -
- 3 януари - Махаянска Нова година,
- 15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана,
- 13 април - Теравада Нова година,
- 31 май - Весак - Раждането и Просветлението на Буда,
- 8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.
Общество за Кришна съзнание -
- 3 март - Гаура Пурнима,
- 27 март - Рама Навами,
- 30 април - Нрисимха Чатурдаши и
- 4 септември - Кришна Джанмащами.