ВКС нареди Сарафов да бъде разследван за узурпиране на поста главен прокурор

Върховният касационен съд, чрез съдия Лада Паунова, разпореди на специалния прокурор Даниела Талева да провери по същество сигнал срещу Борислав Сарафов за това, че заема незаконно поста главен прокурор. Сигналът е подаден от гражданското сдружение БОЕЦ, което съобщи новината в своята официална страница във Facebook и публикува копие от разпореждането на Паунова.

По закон, за да достигне преписката до специалния прокурор, тя първо трябва да мине през заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия - съдия Лада Паунова. Тя преценява дали сигналът попада в правомощията на Талева или трябва да бъде изпратен за разглеждане от Софийската градска прокуратура по общия ред. В случая Паунова е приела, че именно ад хок прокурорът следва да се произнесе по случая. Още: "САРАФOFF! Свобода и справедливост!": Нов протест срещу мафията в съдебната власт

Узурпиране на властта

Сигналът на БОЕЦ повдига въпроса дали Борислав Сарафов е извършил престъпление, като е останал на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. Гражданските активисти твърдят, че това представлява „продължаващо узурпиране на длъжността и функциите“ и е не само противозаконно, но и наказуемо деяние. В сигнала е цитиран и Наказателният кодекс, според който „който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация“.

Сега Даниела Талева има две възможности – или да прекрати преписката, или да образува досъдебно производство, ако установи данни за престъпление.

Второ активно разследване срещу Сарафов

Само преди дни стана ясно, че Талева вече е образувала досъдебно производство срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по друг сигнал на БОЕЦ – за т.нар. „СарафГейт“ и „ЕвротоЛийкс“. Според организацията това е станало след продължила над година съдебна битка. Още: Освобождават Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

„Пробихме! Срещу Сарафов има образувано досъдебно производство! След едногодишна битка, натиск, разследвания, разкрития, сигнали, акции и съдебни дела БОЕЦ принудихме ад хок прокурор Даниела Талева да приложи закона и пробихме кръговата защита на мафията“, написа организацията.

Според БОЕЦ делото е образувано под номер 6/2025 по описа на Върховната касационна прокуратура и номер 576/2025 по описа на ГДБОП. „Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Огромен пробив!“, добавят от сдружението.

След образуването на производството председателят на БОЕЦ Георги Георгиев е бил призован на разпит в ГДБОП. По думите му по време на разпита прокурор Талева му е предложила да бъде включен в програмата за защита на свидетели. Още: "БОЕЦ" официално поиска отстраняване на Сарафов след образуваното срещу него производство (ВИДЕО)

Изтича мандатът на Талева

Междувременно стана ясно, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда освобождаването на Даниела Талева от поста ад хок прокурор, тъй като изтича двугодишният ѝ мандат.

Така новото разпореждане на съдия Лада Паунова идва в момент, в който бъдещето на специалния прокурор е под въпрос, но въпреки това от БОЕЦ твърдят, че ще настояват за пълна проверка и наказателна отговорност на Борислав Сарафов.