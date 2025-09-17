Войната в Украйна:

Властта отчита: Все повече жени на ръководни позиции у нас през 2024 г.

17 септември 2025, 15:14 часа 289 прочитания 0 коментара
Жените на ръководни позиции в България се увеличават, въпреки че остават по- малко от мъжете. През 2024 г. техният брой е достигнал 79 000 - с 11 000 повече в сравнение с предходната година, което е ръст с повече от 16% . Това показват данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., който беше одобрен от правителството. Нараства и броят на работодателите жени. През 2024 г. техният брой достига до 43 300 души, което е със 7700 или близо 22% повече в сравнение с 2023 г. Разликата в заплащането между двата пола през 2023 г. е била 13,1% в полза на мъжете.

Докладът показва, че през миналата година коефициентът на заетостта на жените на възраст 15-64 години е бил 67,6%, а на мъжете - 74,1%, което е разлика от 6,5 процентни пункта. Разлика се отчита и при средния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. За мъжете той е бил 1054,36 лв., а за жените - 870,40 лв. Дамите обаче са получавали пенсия средно по 26,5 години, което е с близо 7 години повече в сравнение с мъжете.

През 2024 г. средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв. За мъжете той е бил 1696,76 лв., което е с 5,2% повече, отколкото за жените.

Докладът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

