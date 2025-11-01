Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа публична поява като гвардеец

Негово Царско Височество княз Симеон-Хасан, внук на Симеон Сакскобургготски, направи своя официален дебют като гвардеец на Деня на народните будители, 1 ноември. Той се включи в честванията в град Елин Пелин като част от 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски".

Симеон-Хасан, който е част от инициативата "Младежки гвардейски отряди", участва в традиционното за града факелно шествие и в церемонията по поднасяне на венци пред паметника на патрона на града, писателя Елин Пелин. Събитието събра стотици жители и гости на града, за да почетат паметта на българските просветители, книжовници и революционери, предава БНТ.

Официалното приемане на княз Симеон-Хасан в редиците на младежките гвардейци се състоя на 25 октомври 2025 г. в двореца "Врана". Церемонията се проведе в присъствието на Цар Симеон II и други членове на царското семейство. Сдружение "Младежки гвардейски отряди" обединява ученици от цялата страна, възпитавайки ги в дух на родолюбие и отговорност към българските традиции.

Роденият в София през 2007 г. Симеон-Хасан проявява интерес към българската история и владее няколко езика, което го прави естествен посланик на младите гвардейци в Европа. Неговият отряд, 22-ри ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски" в Елин Пелин, получи своето знаме по-рано през април 2025 г. Участието му в събитията на Деня на народните будители е първата му официална публична проява в новата му роля.

