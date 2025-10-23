Неочакван развод в семейството на Симеон Сакскобургготски

В голямото семейство на Симеон Сакскобургготски дискретно е настъпило сериозно сътресение. Един от синовете на Симеон - Константин-Асен Сакскобургготски, и Мария Гарсия де ла Расия са се разделили, става ясно от множество публикации в испанските медии. Според информацията, това решение не е било лесно след повече от три десетилетия брак и дискретен живот. Раздялата на двойката не е изненадала близките им, които са били наясно с това, което се случва в брака. Двамата дори вече не живеят заедно, пише "Vanitatis".

Защо се е стигнало до развод

Снимка: Getty Images

В момента отношенията им са добри и няма трети лица, които да са били причината за раздора преди развода. По-голямо влияние е оказало износването на съжителството в брак, в който децата са станали независими и родителите им няма много какво да си говорят. В изявления след публикуването на тази новина Гарсия де ла Расия потвърди ексклузивната информация на "Vanitatis", като заяви, че "си дават време".

Животът на Констанин-Асен и Мария никога не е бил особено публичен, затова и не е изненадващо, че подобен труден момент отново е запазен в дискретност максимално дълго време.

Това е поредното сътресение в семейството на Симеон Сакскобургготски, след като през юли почина съпругът на княгиня Мария Луиза Българска - Бронислав Хробок. Той бе неин втори съпруг, а двамата се ожениха през 1969 г.