09 октомври 2025, 22:50 часа 227 прочитания 0 коментара
Военни обезвредиха невзривени боеприпаси, открити в квартал в София

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени боеприпаси от 78-ми батальон за осигуряване, получи задача днес, 9 октомври, да извърши разузнаване на метални предмети, открити по време на изкопни дейности в квартал „Бояна“ в София. На място военнослужещите, под ръководството на  капитан Борислав Манов, са установили, че намерените метални предмети са силно корозирали ръчни гранати тип „бухалка“.

В съответствие с всички мерки за безопасност гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени утре в ненаселен, обезопасен район.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
