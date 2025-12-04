Загубили се в гората: Откриха двама мъже след спасителна акция

Двама мъже, загубили се в местността Гълъбец край село Мирково, бяха открити след около четири часа издирване, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София, цитирани от БТА.

Единият от тях – 77-годишен мъж от София – подал сигнал на телефон 112 вчера около 18:50 ч., като съобщил, че при бране на гъби двамата с негов приятел са загубили ориентация в гористия район, а мобилният му телефон периодично губи обхват.

По информация на полицията незабавно е организирана спасителна акция с участието на служители от Районното управление – Пирдоп, екипи на областната дирекция и доброволци от Планинския спасителен отряд. Униформените установили телефонен контакт с втория мъж и през цялото време поддържали връзка с него.

След активно обхождане на района в продължение на около четири часа, към 22:30 ч. двамата били локализирани в силно пресечена гориста местност. На място е изпратен екип на Спешна помощ, който ги прегледал и освободил, без да установи травматични увреждания.

В района на Рилския манастир през август при спасителна акция беше открит 38-годишен турист, тръгнал към светата обител, съобщиха тогава от полицията.

