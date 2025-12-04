Кирил Вълчев остава директор на БТА за още 5 години

Кирил Вълчев получи втори петгодишен мандат като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), след като парламентът единодушно го преизбра със 170 гласа "за" и без нито един "против" или "въздържал се". Решението бе взето по предложение на депутати Костадин Ангелов (ГЕРБ), Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева (БСП).

Тримата депутати внесоха номинацията на Вълчев от името на управляващото мнозинство, а в подкрепа на кандидатурата му в Народното събрание са постъпили над 60 писма, съобщи при представянето ѝ председателят на парламентарната Комисия по културата и медиите Тошко Йорданов. Още: България става седалище на Асоциацията на балканските новинарски агенции

След като председателят на парламента Рая Назарян обяви официално избора, Кирил Вълчев положи клетва в пленарната зала. Той се закле да спазва Конституцията и законите на страната и да изпълнява добросъвестно задълженията си като генерален директор на БТА, ръководейки се от принципите в Закона за Българската телеграфна агенция. Назарян му пожела успешен втори мандат.

С този вот Вълчев запазва поста си за още пет години, след като предложението за неговото преизбиране беше подкрепено категорично от всички гласували народни представители.