Времето полудява през март: От -5°C до 25°C

Времето през март ще ни предизвика с резки обрати. Ще има за всеки по нещо - и студ, и жега.

Въпреки че като преходнен месец от зимата към пролетта, за март са характерни променливи температури и нестабилно време, предстоящите амплитуди ще изненадат мнозина.

Пролетта идва

Денят се увеличава, слънчевите часове също. Астрономическата пролет ще настъпи на 20 март в 16,46 часа, каза Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/.

Средните температури ще бъдат около и над нормата, а валежите около и под нормата.

За Кърджали и Хасково средните температури за месеца са 7°C, за Смолян – 4°C. За Кърджали и Хасково средните норми на валежите ще са 58 мм, а за Смолян – 70 мм, предаде БНР.

Източник: iSTock

Март ще започне със слънчево време. На националния ни празник 3 март градусите ще надхвърлят 15°C. В края на първото десетдневие обаче се очакват валежи и от сняг над 1500 метра.

Жега и студ

Второто десетдневие ще е по-топло като цяло. Последните 10 дни на март температурите ще са близки до нормалните.

Най-ниската температура през първия пролетен месец на годината ще е около -5°C, а най-високата ще достигне 25°C.

Любителите на зимните спортове ще имат още малко време. Пампорово ще се радва на още валежи от сняг и условията за ски ще са добри.