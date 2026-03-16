Връща ли се снегът? Прогноза за времето до края на март 2026 г.

16 март 2026, 10:10 часа 357 прочитания 0 коментара
През втората половина от март динамиката на атмосферните процеси ще се увеличи и времето ще е променливо. Температурите и валежите ще бъдат близки до климатичните норми. В началото на периода ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 16-22 март 2026 г.

17 март 

На 17 март над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 10° и 15°. През следващите дни до края на седмицата вятърът ще е от североизток, умерен и временно силен. Облачността ще е значителна и на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.

До края на периода

През периода 23-31 март ще се задържи динамично и променливо. Облачността ще е по-често значителна. Валежи ще има в началото на периода, към 27 март и в края на месеца. В планинските райони, главно в нощните часове и в края на месеца се повишава вероятността дъждът временно да преминава в сняг.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева Отговорен редактор
