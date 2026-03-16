Почивката в Гърция това лято ще излезе солена: Ето какво става с цените на хотелите

Тези, които планират почивка в Гърция това лято трябва да имат предвид, че може да им излезе доста солена. Знаем, че южната ни съседка е сред предпочитаните дестинации за българите, но страната вече е сред най-скъпите за германския пазар. Това показват данни, представени на неотдавнашното международно туристическо изложение ITB Berlin 2026, предаде гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за проучването на германската фондация Stiftung fur Zukunftsfragen.

То показа, че средният разход на човек на ден за Гърция е 147 евро. Това е над 143 евро за Испания, която е основният конкурент на страната в Средиземноморието.

Данните, показващи Гърция като една от най-скъпите средиземноморски дестинации, бяха потвърдени от Германската туристическа асоциация (DRV), която в доклад подчерта, че общите разходи за пътуване на германците са достигнали исторически връх, като Гърция е начело по цена на пътуване.

Според информация от Берлин, средното увеличение, което хотелиерите в Гърция искат за следващите две години, е между 5% и 8%, темп, който туроператорите считат за непропорционално висок предвид инфлацията в еврозоната.

Опасенията за гръцкия туристически продукт

Това поражда опасения относно конкурентоспособността на гръцкия туристически продукт, ако търсенето намалее.

Хотелиерите го отдават на високата данъчна и регулаторна тежест в Гърция в сравнение с конкурентните страни.

Икономистите обаче твърдят, че силното търсене на пътувания до Гърция е позволило на цените да нараснат дори над всяко увеличение на оперативните и данъчните разходи за бизнеса.

Хотелите продължават с повишението на цените

Въпреки това, на гръцкия пазар е общоприето, че все повече хотелски компании продължават с повишаване на цените, докато търсенето остава относително негъвкаво.

Тоест, това ще продължи, докато клиентите, предимно чуждестранни, са готови да плащат тези цени, дори ако това изтощава гърците.