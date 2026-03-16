Сложете това камъче в портфейла си и то винаги ще е пълно

Открийте как, според принципите на фън шуй, камък в портфейла ви може да промени връзката ви с парите, да засили увереността ви и да донесе финансов мир.

Един кристал не позволява портфейлът ви да е празен.

Поставете го в началото на месеца или когато започнете нова работа и финансовият късмет няма да ви напусне.

В свят, където се сблъскваме с финансови предизвикателства всеки ден, древни мъдрости като фън шуй предлагат инструменти за възстановяване на енергийния баланс. Тази китайска философия вярва, че предметите, които носим със себе си, действат като канали за енергия, а портфейлът е един от най-важните, защото е пряко свързан с чувството за изобилие, лична стойност и стабилност.

Много хора в България търсят начини да хармонизират жизненото си пространство и личната си енергия, а малките ритуали могат да бъдат първата стъпка към това.

Един от най-често препоръчваните предмети за балансиране на тази енергия е розовият кварц , камък, известен с асоциацията си с любов и хармония. Въпреки че често се свързва с романтични връзки, розовият кварц играе важна роля и по отношение на парите . Според фън шуй , носенето на този камък в портфейла може да донесе няколко ползи:

Изцеление на връзката ви с парите: Помага за освобождаване от страха от бедност и насърчава по-информирани финансови решения.

Укрепване на самочувствието: Свързано е със самолюбието, така че може да ви помогне да цените работата си повече и да си поставите ясни граници в работата.

Намаляване на финансовата тревожност: Има успокояващ ефект върху хора, които чувстват натиск, вина или се тревожат за харченето и спестяването на пари.

Фън шуй препоръчва поставянето на розов кварц в портфейла ви:

в периоди на лични промени

в началото на новия месец или

при стартиране на нов бизнес проект.

Важно е портфейлът да е подреден , без ненужни банкноти или смачкана хартия, за да може енергията да тече свободно. Носенето на този кристал по време на важни срещи или интервюта за работа може да донесе усещане за мир и сигурност.

Просто трябва да знаете, че фън шуй е философска система от вярвания, така че тези съвети трябва да се разглеждат като част от по-широк подход към личното благополучие.