"Нито капка гориво от Русия": Еврокомисар за енергийната криза

16 март 2026, 11:46 часа 198 прочитания 0 коментара
"Нито капка гориво от Русия": Еврокомисар за енергийната криза

Много е важно Европейският съюз (ЕС) да спазва взетите решения за прекратяване на вноса на руски горива, за да не финансира непряко войната в Украйна. Твърде дълго давахме възможност на Путин да използва енергията, за да ни изнудва, каза днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен преди началото на заседанието на европейските енергийни министри в Брюксел. Би било грешка да повтаряме това, което правихме в миналото и в бъдеще не трябва да внасяме и капка горива от Русия, настоя той.

Проблеми не с доставките, а с цените

По думите му Европейският съюз засега няма проблеми с енергийните доставки, а с цените и положението може да се влоши допълнително.

"ЕС не е зависим толкова от внос от региона, но имаме проблем с цените на енергията, добави той по повод затварянето на Ормузкия проток. Днес сме в много по-добро положение, отколкото през 2022 г,. с въведените междувременно повече източници на възобновяема енергия и с разнообразяването на енергийните доставки", посочи еврокомисарят. Йоргенсен поиска ускоряване на разрешенията за развитие на възобновяема енергия в ЕС.

Еврокомисарят съобщи още, че украинската страна работи за възможно най-бързото възстановяване на петролопровода "Дружба". Съоръжението пострада при обстрел през януари и Украйна обвинява за това Русия. Унгария и Словакия получават основните петролни доставки през този тръбопровод и прекъсването стана повод за изостряне на тона между унгарския премиер Виктор Орбан и украинския президент Володимир Зеленски.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
