Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

13 март 2026, 11:54 часа 199 прочитания 0 коментара
Народната певица Янка Рупкина е приета в болница в тежко състояние. Това написа певицата Илка Александрова в профила си във Facebook. "Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Едва говореше, успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки", съобщи Александрова.

"Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. С теб сме, скъпа Янче!", пише още певицата.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
