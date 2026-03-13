Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница в тежко състояние. Това написа певицата Илка Александрова в профила си във Facebook. "Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Едва говореше, успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки", съобщи Александрова.

"Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. С теб сме, скъпа Янче!", пише още певицата.

Уважаеми, българи, добри хора! Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в... Публикувахте от Илка Александрова БГ в Четвъртък, 12 март 2026 г.