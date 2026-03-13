"Истинската устойчивост е във взаимната подкрепа“: събитие обедини музикалната индустрия в разговор за психичното здраве

Събитие, посветено на психичното здраве в музикалната индустрия, събра близо 100 представители на сектора в открит и практичен разговор за най-важния "невидим" ресурс за музикалния бизнес – устойчивостта на хората, които движат всеки албум, кампания или турне – без стигма и сензации. То се проведе по инициатива на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), на 11 март 2026 г. в Сцена "Централни хали".

Още: Авторското право среща изкуствения интелект: БМА в центъра на европейския дебат за бъдещето на музикантите

Първата част от програмата включваше лекция, подготвена специално за събитието от клиничния психолог д-р Мартин Колев, специалист по невронауки и преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски", и Надежда Александрова-NICKA - певица, композитор, текстописец и магистрант по клинична психология. Тяхната презентация имаше за цел да представи практична и съвременна рамка за разглеждане на психичното здраве, която включва комбинация от дълбоко човешки принадлежности и процеси, характерни за всеки човек.

Д-р Мартин Колев, снимка: БАМП / Иваничка Кючукова

"Важно е да отбележим, че музикалната индустрия привлича хора със специфични психологически характеристики, които от една страна могат да захранват музикалната изразност, но от друга могат да направят психиката по-уязвима", обясни д-р Колев. Всеки от тези фактори беше пречупен и през специфичните за музикалната екосистема особености и предизвикателства, включително влиянието на социалните мрежи, обратната връзка и несигурността в индустрията. "Истинската устойчивост в нашия сектор е базирана на здравословната взаимозависимост, като това да можеш да споделиш трудност, да поискаш помощ от близки, колеги или професионалист, без чувството за срам и усещане за провал", сподели NICKA.

NICKA, снимка: БАМП / Иваничка Кючукова

Във втората част от събитието, Дидо Пешев - артист, музикант и илюстратор, изготвил официални дизайни за групи като Metallica, AC/DC, Guns N’ Roses и др., разказа за своите преживявания, свързани с психичното здраве в работата му, включително как самият той се справя със стреса и претоварването в контекста на различните му роли в сектора. "В началото на кариерата си смятах, че трябва да приема всеки проект на всяка цена. Това ми носеше много тревога, но в един момент реших да поема риска и да започна да избирам по-внимателно ангажиментите си, за да може работата да продължи да ми носи удоволствие, а не да бъде източник на напрежение", сподели Дидо.

Дидо Пешев, снимка: БАМП / Иваничка Кючукова

Присъстващите на събитието имаха възможността да зададат своите въпроси на лекторите по време на интерактивна Q&A сесия, която включваше и опцията за анонимно задаване на въпроси.

Още: "Санкции" и "Стимули" ще ни научат да плащаме за музика: Авторът на първия мащабен доклад за музикалния ни бизнес пред Actualno

"Много се радваме, че успяхме да реализираме едно толкова добро и полезно събитие, посветено на грижата за хората, които изграждат българската музикална екосистема всеки ден", сподели Борал Шен, изпълнителен директор на БАМП. "Големият интерес от страна на артисти, продуценти, композитори, промоутъри, екипите на музикалните компании, организации и много други, ни показва, че това е поредната инициатива на БАМП, обединяваща и носеща много смисъл за целия сектор. Благодарим на лекторите за отдадеността им и стойността, която дадоха с подготовката, експертизата и представянето си, каза още той.