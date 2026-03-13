Два стари снаряда обезвредиха в София

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване, под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, унищожи днес, 13 март, на учебен център „Сливница“ два частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда, с взриватели и стабилизатори. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Снарядите бяха открити късно вечерта в четвъртък, по време на строителни работи, в квартал „Враждебна“ в София. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

