Два стари снаряда обезвредиха в София

13 март 2026, 13:39 часа 356 прочитания 0 коментара
Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване, под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, унищожи днес, 13 март, на учебен център „Сливница“ два частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда, с взриватели и стабилизатори. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Снарядите бяха открити късно вечерта в четвъртък, по време на строителни работи, в квартал „Враждебна“ в София. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
