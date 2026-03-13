Турция потвърди: Силите на НАТО са свалили поредна иранска ракета над страната (ВИДЕО)

Турция потвърди свалянето на поредната иранска балистична ракета, насочена към страната - общо четвърта от началото на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република, започнала на 28 февруари. Южната ни съседка, която е член на НАТО, обяви на 13 март, че "балистичен снаряд, изстрелян от Иран и навлязъл във въздушното пространство на Турция, беше неутрализиран от средствата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие".

"Вземат се решително и без колебание всички необходими мерки срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на страната ни. Провеждат се консултации със съответната държава за изясняване на всички аспекти на инцидента", добавят от Министерството на отбраната в Анкара.

"Всички събития в региона се наблюдават отблизо и се оценяват, като националната сигурност е най-важният приоритет", гласи още изявлението.

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

По-рано през деня се появи неофициална информация, че отново иранска ракета е била изстреляна срещу съседката ни. Видеокадри от района на град Адана се появиха късно през нощта и показаха активиране на сирена за въздушна тревога, както и сваляне на обект във въздуха. Турски медии съобщиха, че турските противовъздушни системи са прехванали иранска балистична ракета. Тогава обаче не можеше да бъде потвърдено независимо дали това прехващане касае турската военна база "Инджирлик", каквато беше първоначалната информация - там има американско ядрено оръжие.

Video which appears to show a unknown ballistic missile in the sky over NATO’s Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik. pic.twitter.com/3apDnVyWQi — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Нападенията на Иран срещу Турция и НАТО

От началото на войната в Близкия изток Анкара е потвърдила сваляне вече на три ирански ракети в своето въздушно пространство, както и на една над сирийския град Камишли, отново насочена към Турция. Техеран отрича всякакво участие, а анализатори изразяват и теза, че може ракетите да се изстрелват от проирански милиции в Ирак.

Последният случай беше от 9 март, когато отломки паднаха близо до Газиантеп в Южна Турция. Поне две от досегашните нападения са били насочени срещу базата "Инджирлик".

За да затегне мерките за сигурност, НАТО разположи ПВО система Patriot в Югоизточна Турция, а Анкара прати 6 изтребителя F-16 в Северен Кипър. Островът, който е част от ЕС, също беше атакуван от ирански въздушни средства по време на войната - там бе поразена британска военна база.

