"При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. А причината, според казаното от него, е, че няма пари.

Соловьов разказва, че представители на големи холдингови структури обяснявали, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

Руският телевизионен и радиоводещ, който отдавна е сред санкционираните от ЕС заради "информационната подкрепа", която оказва на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин, обяви, че руски генерал му казал, че искал да поръча едисиколко дронове, но можело да поръча далеч по-малко.

"И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

Russian propagandist Solovyov whines that drone makers were told to slash production because of severe funding shortages. "The front screams give us more, but there's no money," he said. pic.twitter.com/8ytWYxNYQS — WarTranslated (@wartranslated) March 13, 2026

