Всичко за всеки в телефона: Ще имаме Европейски портфейл за цифрова самоличност

България официално стартира изграждането на националния Европейски портфейл за цифрова самоличност, като приложението трябва да бъде готово до края на 2026 година. Портфейлът е защитено електронно средство за идентификация с високо ниво на сигурност и не е просто обикновено приложение за разплащане или съхранение на карти, а комплекс от дигитални инструменти, чрез които гражданите и юридическите лица могат да доказват своята идентичност, да съхраняват и споделят официални документи като дипломи, квалификации, шофьорска книжка и др.

Чрез него може да се извършва селективно разкриване на данни - потребителят може да удостовери пред даден търговец само че има навършени 18 години, без да разкрива рождената си дата, домашния си адрес или ЕГН. Ще могат да се подписват безплатно и документи с квалифициран електронен подпис (КЕП) за лични и непрофесионални цели.

Така личната карта, шофьорската книжка, дипломата за висше образование, здравноосигурителният статус и дори пълномощното за управление на автомобил ще се намират в едно-единствено криптирано мобилно приложение на телефона.

Министерският съвет вече прие решение за предприемане на необходимите действия за изграждане и предоставяне на Европейския портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения по европейската рамка за цифрова самоличност.

До края на 2026 г. трябва да бъде изградена доверителната инфраструктура и механизмите за национално и трансгранично използване на портфейла, и да бъде разработена и приета национална схема за сертифицирането му.

С решението на МС се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация да разработи модел за управление на портфейла и да предприеме действия за възлагане на разработването, внедряването и техническата му поддръжка. Предвидена е интеграция с националните средства за електронна идентификация, хоризонталната система за електронна автентикация, доставчиците на данни за идентификация на лица и на атрибути, доставчиците на удостоверителни услуги и доставчиците на електронни услуги, които ще приемат портфейла.

България официално стартира изграждането на националния Европейски портфейл за цифрова самоличност, като приложението трябва да бъде готово до края на 2026 година.

Накратко, цифровият портфейл представлява:

Електронна самоличност: Сигурно удостоверяване пред държавни и частни институции.

Документи в телефона: Съхранение на лична карта, шофьорска книжка и други сертификати.

Квалифициран подпис: Вградена възможност за поставяне на електронен подпис.

Широк обхват: Достъп до услуги в целия Европейски съюз (откриване на сметка, наемане на кола).