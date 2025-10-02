Върховният касационен съд: Сарафов вече не е главен прокурор

Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г. Те се позовават на разпоредби от Закона за съдебната власт, които позволяват временно назначените ръководители на прокуратурата и върховните съдилища да останат на поста си за срок не по-дълъг от шест месеца.

В случая на Сарафов този срок е изтекъл през лятото. Въпреки това Прокурорската колегия на ВСС реши да го остави на поста, като прие, че ограничението не се отнася до заварени положения като неговото.

Мотивите

ВКС обаче заема коренно различна позиция. В решението си съдът подчертава:

"С изтичането на предвидения шестмесечен срок актуалният към влизането в сила на закона и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не може да изпълнява повече функциите, за които е бил определен от Прокурорската колегия на ВСС."

В позицията на ВКС се добавя още, че "с изтичане на шестмесечния срок лицето, определено да изпълнява функциите на главен прокурор, занапред не може да изпълнява тези функции".

Припомняме, че избор на главен прокурор или временно изпълняващ длъжността може да се направи само от Висшия съдебен съвет, който също е с отдавна изтекъл мандат, а Прокурорската му колегия е изцяло в синхрон с намерението на Сарафов да задържи поста си докрай. Днешното решение на ВКС обаче може да блокира поне частично работата му, което отваря нов фронт на противопоставяне между две от най-важните институции в съдебната власт.