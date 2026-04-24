Възхитена Силвена Роу подкрепи Кандев: Вие сте въплъщение на българската мъжественост и тестостерон

След като по-рано днес главният секретар на МВР Георги Кандев излезе с публично изявление, че е подложен на координиран натиск, в който по думите му участват както криминално проявени лица, така и бивши фигури от висшите етажи на вътрешното министерство, публични личности се обявиха в негова подкрепа.

Симпатизантите му, оказва се, далеч надхвърлят политическите среди. Така например професионалният шеф-готвач Силвена Роу не просто реши да сподели подкрепата си за Кандев, а му написа цяло отворено писмо, в което изразява неприкрито възхищение от неговата професионална устойчивост.

Още: Гюров: В ход е заговор срещу Кандев, това позорен опит за реванш (ВИДЕО)

"Истинският български мъж"

"Господин Кандев, Вие не сте просто мъж-планина… Вие сте самият Балкан. Канара, която не се огъва, стожер, който държи посоката, и сила, която не отстъпва пред бурите на времето", пише възхитена шеф Роу.

Според Силвена Роу Георги Кандев е демонстрирал впечатляваща решителност и вътрешна непоклатимост в работата си.

"Във Вас живее онази първична, здрава и неподправена енергия на истинския български мъж — сила, характер и воля. Вие сте въплъщение на устойчивостта и на живия дух на българската мъжественост, тестостерон не само като физическа мощ, а като символ на решителност, чест и вътрешна непоклатимост", категорична е тя.

Още: Кандев заговори за натиск: "И на мен ми казаха да се прибера" (ВИДЕО)

"Такива мъже не се пречупват. Такива мъже са опора. Такива мъже остават. Ние сме с Вас… с уважение, доверие и подкрепа. Горда съм, че Ви има", завършва своето открито писмо тя.