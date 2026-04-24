Вътрешният министър: Стари ченгета удрят Кандев с мръсни номера

24 април 2026, 12:54 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Скандалът около твърденията за натиск срещу главния секретар на МВР Георги Кандев продължава да се разраства, като след реакцията на премиера Андрей Гюров, категорична позиция зае и министърът на вътрешните работи Емил Дечев. Повод е сигналът на Кандев, че срещу него се подготвя атака чрез фалшиви показания, в която се намесват криминално проявени лица и бивши фигури от системата на МВР. По думите му целта е да бъде притиснат и отстранен.

В своя позиция Дечев не просто застана зад главния секретар, но и описа случващото се като част от по-широк сблъсък. 

"В рамките само на 2 месеца служебното правителство и МВР показаха решителност и воля да се ограничат до възможния минимум изборните престъпления - тази проказа на българската демокрация!", заяви той.

Министърът подчерта, че действията на МВР са били насочени срещу дълбоко вкоренени практики, които по думите му изкривяват вота. 

"Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани!", посочи Дечев.

Според него именно тази активност е отключила ответната реакция срещу Кандев.

"В тази война противникът ни има сериозни съюзници на ключови места в джуджетурата. Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев", заяви вътрешният министър.

Дечев направи и директна оценка за ролята на Кандев през последните месеци, подчертавайки, че именно активната му работа го е превърнала в мишена.

"Целта е той да бъде набеден и убит обществено", каза министърът.

В заключение той изрази пълна подкрепа към главния секретар и постави въпроса за политическата отговорност, която предстои.

"Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи", заяви Дечев.

С това изказване напрежението около казуса се пренася все по-ясно от институционалното към открито политическо противопоставяне, като линията на конфликта вече минава през МВР, прокуратурата и част от бившите структури в системата.

Ивайло Анев Отговорен редактор
МВР Емил Дечев Георги Кандев
