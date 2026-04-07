Започва изплащането на пенсиите и великденските добавки

От днес започва изплащането на пенсиите заедно с Великденски добавки за бедни пенсионери, което ще продължи до 20 април в пощенските станции, предаде БНР. Средствата на хората, които ги получават по банков път, също ще бъдат преведени днес.

Пенсионерите, които вземат от НОИ до прага на бедност от 390 евро 63 цента (включително) получават допълнителна празнична сума от 50 евро, а за тези с плащания до размера на минималната заплата от 620 евро и 20 цента добавката е 20 евро.

По 50 и по 20 евро за Великден

Още: Добра новина за пенсионерите: Ето кога получават добавките за Великден към пенсиите

Припомнмяе, че на 2 април на всички правоимащи лица бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец март.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 април (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Още: Стана ясно колко хора са прехвърлили партидите си за втора пенсия